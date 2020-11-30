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14:36 30.11.2020

В Бердянске 12-летнего мальчика подожгли друзья ради съемки "крутого" видео – полиция

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В Бердянске 12-летнего мальчика подожгли друзья ради съемки "крутого" видео – полиция

В Бердянске (Запорожская область) полиция открыла уголовное производство по факту поджога 12-летнего мальчика.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской области, 29 ноября около 1 часа ночи в полицию поступило сообщение из городской больницы о том, что к ним доставили 12-летнего ребенка с ожогами тела разной степени тяжести.

"Пострадавший рассказал правоохранителям, что ожоги получил в результате поджога, который совершили его друзья. Работники полиции выяснили, что парень добровольно на это согласился, ведь вся компания пыталась сделать "крутое" видео. Для этого двое сверстников потерпевшего собрались по месту жительства одного из них, когда никого из взрослых не было дома, облили парня спиртом и подожгли. Весь процесс снимали на телефон", - сказано в сообщении.

Отмечается, что, по словам подростков, они надеялись только на огонь, без ожогов. Затем потушили товарища в ванной комнате, и, испугавшись содеянного, отвели его домой.

"Карету "скорой помощи" вызвала уже мать парня. В настоящее время ребенок с телесными повреждениями в виде термического ожога 2 степени 30% тела находится в реанимационном отделении Бердянской детской городской больницы", - рассказали в полиции.

По данному факту было открыто уголовное производство по ч.1 ст.122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Сотрудники ювенальной превенции провели профилактическую беседу с родителями детей по усилению контроля по их воспитанию и передали информацию об указанном событии в отдел службы по делам детей Бердянского городского совета.

 

Теги: #подпал #бердянск #полиция
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