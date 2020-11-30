Среднемесячная зарплата врача в специализированной медпомощи в апреле-сентябре составила 9 тыс. грн, руководителя медучреждения – 23,5 тыс. грн – НСЗУ

За апрель-сентябрь среднемесячные расходы на оплату труда до вычета налогов в медучреждениях, которые оказывают специализированную медицинскую помощь, составляют для руководителей учреждений - 23,5 тыс. грн, для врачей - почти 9 тыс. грн, для среднего медперсонала - 7,5 тыс. грн, для младшего медперсонала 6,1 тыс. грн, сообщила Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ).

По данным НСЗУ, при этом самые высокие среднемесячные расходы на оплату труда врачей специализированной медицинской помощи зафиксированы в Луганской области - 10,8 тыс. грн и Киеве - 10,4 тыс. грн. Самые низкие в Одесской области - 7,3 тыс., Ривненской - 7,5 тыс. грн и Хмельницкой - 7,8 тыс. грн.

Вместе с тем, в НСЗУ отмечают, что "есть случаи, когда расходы на оплату труда врача в одной из больниц прифронтовой зоны составляют в среднем 73 тыс. грн".

"Администрация подняла зарплаты, чтобы удержать специалистов", - подчеркивает НСЗУ.

НСЗУ также отмечет, что в некоторых клиниках уровень зарплат значительно превышает средний по отрасли. Так, в Хмельницкой инфекционной больнице средние затраты на оплату труда врача составляют 40,5 тыс. грн, в Одесском областном клиническом медицинском центре - 24,8 тыс. грн, в Полтавской областной инфекционной клинической больнице - 24,6 тыс. грн.

НСЗУ напоминает, что в медучреждения первичного звена, заключивших договоры с НСЗУ еще в июле 2018 года, за январь-сентябрь 2020 года зарплата составила для руководителей - 24,9 тыс. грн, для врачей - 15 тыс. грн, среднего медперсонала - 8,4 тыс. грн, младшего медперсонала - 4,6 тыс. грн.

При этом в центре первичной медпомощи Бобринецкого района Кировоградской области средние расходы на оплату труда врача составляют 60,1 тыс. грн, в Константиновском районном центре первичной помощи в Донецкой области - 55,3 тыс. грн.

Кроме того, НСЗУ сообщает, что средняя зарплата медиков экстренной медицинской помощи за апрель-сентябрь 2020 года составила для их руководителей - 28,8 тыс. грн, для врачей - 18 тыс. грн, для среднего медперсонала - 14,9 тыс. грн, для младшего медперсонала - 7,8 тыс. грн.

Как сообщалось, министр здравоохранения Максим Степанов в понедельник заявил, что Кабинет министров не предусмотрел повышения зарплаты медикам в проекте госбюджета на 2021 год, поданном на рассмотрение Верховной Рады Минздравом.

Бюджетный запрос, представленный Минздрав на 2021 год предусматривает, что зарплата врача в следующем году должна составить 23 тыс. грн, среднего медперсонала - 17 тыс. грн, младшего медперсонала - 12 тыс. грн.