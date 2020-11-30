Двое граждан РФ пытались устроиться в Нацгвардию Украины – СБУ

Военная контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила двух кандидатов в ряды украинских военных подразделений на сокрытии факта двойного гражданства.

Как сообщает пресс-центр СБУ, двое жителей Киева, один из которых бывший сотрудник Министерства внутренних дел, другой - уроженец России, пытались заключить контракт на прохождение военной службы в Национальной гвардии Украины.

Так, во время оформления соответствующих документов кандидаты сознательно скрыли наличие гражданства РФ.

"Установлено, что бывший милиционер получил иностранный паспорт во время пребывания на временно аннексированной (оккупированной – ИФ) территории АР Крым. По оперативным данным, мужчина имел связи среди представителей оккупационных правоохранительных органов на полуострове. Второй - закончил школу в РФ, получил российский паспорт, вскоре переехал на постоянное жительство в нашу страну и стал ее гражданином.", - уточнили в ведомстве.

Сейчас проверяется информация о причастности уличенных лиц к деятельности спецслужб РФ.

Также СБУ передала полученную информацию командованию Нацгвардии для принятия соответствующих решений.