НСЗУ не влияет на уровень зарплат медиков, вопросы финансовой мотивации - в компетенции руководителей медучреждений – НСЗУ

Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) не имеет никакого влияния на размер зарплат медицинских работников в медучреждениях, заключивших контракт с НСЗУ, вопросы финансовой мотивации и уровня зарплаты находятся в компетенции руководителей этих медучреждений.

"НСЗУ не имеет никакого влияния на размеры зарплат в больницах, а оплачивает оказанные медицинские услуги, согласно отчетам об их предоставлении и договору. Финансовая мотивация полностью в компетенции руководителей медучреждений. И от стратегии развития, которую они выберут, и способности составить реальный финансовый план и выполнить его зависит успешность больницы и зарплаты работников", - сообщает НСЗУ в своем пресс-релизе.

В НСЗУ отмечают, что в некоторых медучреждениях "благодаря реформе выплаты медучреждениям выросли в пять раз, но зарплаты остались на уровне ниже среднего для этого региона".

НСЗУ также отмечает случаи, когда медучреждение "держит на депозите значительные суммы, тогда как работники и дальше получают невысокие зарплаты".

Остаток средств на своем счету в размере более 1 млн грн в настоящее время имеют 1263 медучреждения, что составляет около 57% от общего числа заключивших договор с НСЗУ.

Как сообщалось, министр здравоохранения Максим Степанов в понедельник заявил, что Кабинет министров не предусмотрел повышение зарплаты медикам в проекте госбюджета на 2021 год, поданном на рассмотрение Верховной Рады Минздравом.

Бюджетный запрос, представленный Минздрав на 2021 год предусматривает, что зарплата врача в следующем году должна составить 23 тыс. грн, среднего медперсонала - 17 тыс. грн, младшего медперсонала - 12 тыс. грн.