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14:10 30.11.2020

Власти Украины в понедельник будут определяться о целесообразности введения полного локдауна – совещание у президента

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Власти Украины в понедельник будут определяться о целесообразности введения полного локдауна – совещание у президента

Представители Кабинета министров, ответственные за борьбу с COVID-19, в частности Министерства здравоохранения, Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, Министерства внутренних дел, а также Совета национальной безопасности и обороны, в понедельник соберутся на совещание, чтобы дать прогнозы относительно развития эпидемической ситуации и определиться, нужно ли вводить в Украине полный локдаун и когда.

На традиционном селекторном совещании под председательством президента Владимира Зеленского в понедельник отмечалось, что о результатах совещания станет оперативно известно, чтобы заранее сообщить об этом людям и подготовиться с точки зрения экономики и предоставления услуг населению, сообщает пресс-служба президента.

"Нам надо определиться с реалистичными прогнозами, чтобы понять, выдержит ли нагрузки наша медицинская система и наша экономика. Мы разработали экономическую программу помощи, постоянно совершенствуем систему здравоохранения. Надо, чтобы и бизнес, и люди были готовы, если правительство сочтет, что жесткого карантина не избежать", - отметил Зеленский на совещании.

В то же время на совещании обсуждались последние данные по развитию событий с эпидемией COVID-19. Уже с 30 ноября разблокированы средства на приобретение тестов на антиген и отныне начнется их закупка. При отсутствии семейного врача или невозможности встречи с ним украинцы могут звонить на созданную "горячую линию" Минздрава, где они получат консультацию, а при необходимости к ним выедет мобильная бригада, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Глава Национальной полиции Игорь Клименко сообщил, что за нарушение масочного режима в стране правоохранители составили 8600 протоколов.

 

Теги: #коронавирус #кабмин
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