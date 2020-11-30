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13:23 30.11.2020

Алгоритм достройки жилья инвесторов "Аркады" будет предложен в течение двух недель – мэр Киева

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Алгоритм достройки жилья инвесторов "Аркады" будет предложен в течение двух недель – мэр Киева

Аудит жилых комплексов "Эврика", "Патриотика" и "Патриотика на озерах" Фонда финансирования строительства под управлением банка "Аркада" завершен, алгоритм достройки будет предложен в течение двух недель, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Как мы и обещали, проведен аудит строительства всех трех жилых комплексов. Сейчас результаты аудита на рассмотрении в МВД, СБУ и Нацбанке. В течение двух недель будет предложен алгоритм достройки жилья для обманутых инвесторов", – рассказал Кличко в ходе пресс-брифинга в понедельник.

Как сообщалось, проведение аудита жилых комплексов "Аркады" было поручено ХК "Киевгорстрой", результаты планировалось представить в ноябре-2020.

Ранее, 25 августа, Национальный банк Украины отнес АО "АКБ "Аркада" (Киев) к категории неплатежеспособных. По состоянию на 1 июля 2020 года по размеру общих активов банк занимал 45-е место (1,902 млрд грн) среди 75 действовавших в стране банков.

 

Теги: #недвижимость #кличко #аркада
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