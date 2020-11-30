События

13:03 30.11.2020

В зоне ООС предотвратили организованный боевиками подрыв подстанции распределения электроэнергии – СБУ

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В зоне ООС предотвратили организованный боевиками подрыв подстанции распределения электроэнергии – СБУ

https://ssu.gov.ua/novyny/kontrrozvidka-sbu-poperedyla-terorystychnyi-akt-orhanizovanyi-mdb-dnrКонтрразведчики и следователи Службы безопасности Украины с задействованием ЦСО "А" задержали жителя Донецкой области при попытке подрыва подстанции распределения электроэнергии в районе проведения Операции объединенных сил в Донецкой области, сообщает пресс-центр СБУ.

"Оперативники спецслужбы установили, что мужчина выполнял задание так называемого "МГБ ДНР". Он изъял из заранее подготовленного схрона самодельное взрывное устройство, которое планировал заложить на объекте, привести в боевую готовность, и осуществить террористический акт. По замыслу кураторов, взрыв должен был дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в регионе и запугать население", - сказано в сообщении на сайте ведомства.

Сейчас злоумышленник задержан согласно ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.258-3 Уголовного кодекса Украины, и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжается досудебное следствие.

 

Теги: #оос #сбу
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