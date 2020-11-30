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13:03 30.11.2020

В Киеве коронавирус выявлен еще у 1 460 человек, 13 больных скончались - Кличко

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В Киеве коронавирус выявлен еще у 1 460 человек, 13 больных скончались - Кличко

В Киеве заболевание COVID-19 за прошедшие сутки выявили у 1 460 человек, 13 заболевших умерли, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"В Киеве за минувшие сутки обнаружили еще 1 460 больных коронавирусом. 13 случаев - летальные. Всего от коронавируса за период пандемии умерли 1 292 киевлянина. А подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 70 478", - сказал Кличко во время онлайн-брифинга в понедельник.

Он добавил, что среди заболевших: 783 женщины и 515 мужчин, а также 99 девочек и 63 мальчика. Заболели, в том числе, 62 медика.

В больницы столицы прошедшие сутки госпитализировали 86 пациентов, остальные находятся на самоизоляции, под контролем врачей.

"Больше всего случаев заболевания выявлено в Днепровском районе - 256, Подольском - 230 и Деснянском районе - 180 случаев", - отметил Кличко.

Выздоровели в столице за сутки 88 человек. Всего коронавирус преодолели 22 843 жителя Киева.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро понедельника зафиксировано 9 946 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших – 5 771 человек, умерли 114 пациентов, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Теги: #киев #коронавирус #кличко
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