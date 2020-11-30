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12:24 30.11.2020

Российская ведущая телеканала "РБК" получила запрет на въезд в Украину на 3 года за незаконное посещение Крыма – Госпогранслужба

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Российская ведущая телеканала "РБК" получила запрет на въезд в Украину на 3 года за незаконное посещение Крыма – Госпогранслужба

Ведущей новостей российского телеканала "РБК" запрещен въезд на три года в Украину из-за посещения временно оккупированного Крыма, сообщает Государственная пограничная служба Украины.

"Одну из нарушительниц, гражданку Молдовы, пограничники остановили вчера в Одесской области. Женщина следовала автобусом на въезд в Украину и планировала транзитом проехать в Россию. Украинскую границу она пересекала в пункте пропуска "Могилев-Подольский". Во время паспортного контроля в отношении гражданки сработала база данных пограничного ведомства, поскольку до ее попытки пересечь границу сотрудники Госпогранслужбы уже имели предварительную информацию о ее незаконных путешествиях в оккупированный Крым", - сказано в сообщении.

Позже было установлено, 39-летняя женщина работает ведущей новостей на телеканале "РБК", а до этого - на ряде других каналов. В 2018 году она в нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее посещала АРК.

"За такие действия пограничники отказали иностранке в пересечении границы и на 3 года запретили въезд в Украину. Сейчас ее вернули в обратном направлении", - добавили в ведомтсве.

Источник: https://dpsu.gov.ua/ua/news/%20VIDEO%20-Veducha-novin-rosiyskogo-telekanalu-RBK-otrimala-zaboronu-vizdu-na-3-roki-cherez-vidviduvannya-Krimu/

Теги: #крым #рф #рбк
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