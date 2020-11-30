В ВСУ за сутки у 68 человек выявили COVID-19 – командование Медсил

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) за прошедшие сутки зафиксировано 68 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, сообщает командование Медицинских сил ВСУ.

"По состоянию на 10:00 30 ноября в Вооруженных силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет – 3 140 человек. Всего за время пандемии выздоровели - 7064 человека, летальных случаев – 26", - сказано в сообщении на странице в Facebook.

Так, из 68 новых случаев заболевания COVID-19 в учреждения здравоохранения госпитализированы 21 человек. На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 47 человек: Состояние здоровья пациентов удовлетворительное.

Всего на изоляции (в том числе самоизоляция) находится 412 человек.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро понедельника зафиксировано 9 946 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших – 5 771 человек, умерли 114 пациентов, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Источник: https://www.facebook.com/Ukrmilitarymedic/posts/198041915136113