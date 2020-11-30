В Израиле резко увеличилось нуждающихся в ИВЛ пациентов с COVID-19

Власти Израиля сообщили о резком увеличении числа пациентов с коронавирусом COVID-19, нуждающихся в искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщает из газеты "Едиот ахронот".

По информации издания, Минздрав страны в понедельник сообщил о 263 пациентах в тяжелом состоянии, 114 из которых находятся на ИВЛ, что на 30 человек больше, чем днем ранее.

Согласно данным статистического сайта Worldometers, всего в Израиле за время эпидемии выявили более 335 тыс. случаев заражения коронавирусом, более 2, 8 тыс. пациентов с COVID-19 скончались.