События

09:32 30.11.2020

На Львовщине россиянин перевозил к границе группу нелегалов из Азии - Госпогранслужба

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На Львовщине россиянин перевозил к границе группу нелегалов из Азии - Госпогранслужба

В воскресенье вечером на автодороге "Львов – Ужгород" во время несения службы пограничный наряд остановил автомобиль марки "Фольксваген" под управлением гражданина Российской Федерации, в котором кроме водителя находилось трое иностранцев, сообщает Государственная пограничная служба Украины.

"Пассажиры не могли четко указать цель и маршрут своего следования и не все имели документы. Два человека назвались гражданами Узбекистана, еще один - гражданин Таджикистана - имел при себе документы. В багажнике автомобиля были обнаружены вещи и запас продуктов питания", - говорится в обнародованном в понедельник утром сообщении.

Нарушителей доставили в пограничное подразделение. Устанавливаются все обстоятельства правонарушения.

 

Теги: #рф #нелегалы #львовская_область
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