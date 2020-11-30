На Львовщине россиянин перевозил к границе группу нелегалов из Азии - Госпогранслужба

В воскресенье вечером на автодороге "Львов – Ужгород" во время несения службы пограничный наряд остановил автомобиль марки "Фольксваген" под управлением гражданина Российской Федерации, в котором кроме водителя находилось трое иностранцев, сообщает Государственная пограничная служба Украины.

"Пассажиры не могли четко указать цель и маршрут своего следования и не все имели документы. Два человека назвались гражданами Узбекистана, еще один - гражданин Таджикистана - имел при себе документы. В багажнике автомобиля были обнаружены вещи и запас продуктов питания", - говорится в обнародованном в понедельник утром сообщении.

Нарушителей доставили в пограничное подразделение. Устанавливаются все обстоятельства правонарушения.