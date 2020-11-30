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08:19 30.11.2020

В Украине за сутки зафиксировали 9 946 случаев инфицирования COVID-19 – Степанов

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В Украине за сутки зафиксировали 9 946 случаев инфицирования COVID-19 – Степанов

В Украине по состоянию на утро понедельника зафиксировано 9 946 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших – 5 771 человек, умерли 114 пациентов, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"9 946 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине состоянию на 30 ноября 2020 года. В частности, заболели 570 детей и 360 медработников. Также за прошедшие сутки: госпитализировано – 1 161 человек; ️летальных случаев - 114; выздоровело – 5 771 человек", – написал Степанов на своей странице в соцсети Фейсбук в понедельник утром.

Накануне, 29 ноября в Украине было зафиксировано 12 978 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19; днем ранее, 28 ноября медики сообщили о наибольшем количестве инфицированных - 16 294 случаев болезни; 27 ноября сообщалось о 16 218 новых случаев, 26 ноября - 15 331 заболевший.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро понедельника составило 732 625 человек, 12 327 человек - умерли от COVID-19, выздоровели – 345 149 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.Киев (1460), Днепропетровской (1138), Одесской (818), Запорожской (725) и Киевской (691) областях.

 

Источник: https://www.facebook.com/maksym.stepanov.official

Теги: #коронавирус #ситуация
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