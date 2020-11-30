События

07:48 30.11.2020

Число заражений COVID-19 в мире превысило 62,7 млн, скончались почти 1,46 млн человек

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Число заражений COVID-19 в мире превысило 62,7 млн, скончались почти 1,46 млн человек

Число выявленных заражений коронавирусной инфекцией COVID-19 в мире на 07:00 по Киеву понедельника достигло 62 млн 735 тыс. 160, увеличившись за минувшие сутки на 518 тыс. 393, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

На утро понедельника во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло до 1 млн 459 тыс. 243 человек против 1 млн 451 тыс. 131 на утро 29 ноября, выздоровели более 40 млн человек.

В число стран с 5 млн и более заражений COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлен суммарно 13 млн 382 тыс. 681 инфицированный COVID-19 (рост за истекшие стуки - 140 тыс. 823) и 266 тыс. 847 летальных исходов (за сутки скончались 595 человек), излечились более 5 млн человек.

Второе место по числу заражений занимает Индия. По данным Минздрава страны, число инфицированных выросло за истекшие стуки на 38 тыс. 772 человек. Общее число заражений коронавирусной инфекцией достигло 9 млн 431 тыс. 691. Число скончавшихся увеличилось за сутки на 443 до 137 тыс. 139 человек, поправились более 8,84 млн человек.

Третья позиция в мире по числу инфицированных COVID-19 у Бразилии. В этой стране за время пандемии зарегистрировано 6 млн 314 тыс. 740 заболевших, что на 24 тыс. 468 человек больше, чем сутками ранее, число летальных исходов увеличилось до 172 тыс. 833 (+ 272 человека за сутки), вылечились более 5,58 млн человек.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистке по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности от коронавируса на 1 млн населения планеты составил на утро понедельника 188. В США на 1 млн жителей скончался 823 человек, Индии - 99, Бразилии - 811 человек.

Теги: #статистика #коронавирус #мир
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