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07:22 30.11.2020

Российские наемники четыре раза открывали огонь по украинским позициям на Донбассе

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Российские наемники четыре раза открывали огонь по украинским позициям на Донбассе

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе четыре раза открывали огонь по украинским позициям, вблизи Луганского военнослужащими ВСУ сорвана попытка диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) противника заминировать украинские позиции, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"За прошедшие сутки, 29 ноября, в полосах ответственности наших подразделений российско-оккупационные войска четыре раза пренебрегли договоренностями, которые вступили в действие 27 июля 2020… Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было", – сказано в утренней сводке на странице штаба в Фейсбук в понедельник.

В частности, в районе Екатериновки зафиксировано применение гранатометов различных систем и минометов калибра 82-мм.

Вблизи Попасной противник вел огонь из автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия и ручного противотанкового гранатомета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", недалеко Луганского, подразделение ООС своевременно обнаружило выдвижение ДРГ противника. "Слаженными действиями украинские защитники сорвали попытку вражеских диверсантов провести минирование позиций наших войск. После огневого контакта противник отошел", – добавили в штабе.

Отмечается, что на пути отступления ДРГ украинские военнослужащие обнаружили средства минирования российского производства, личные вещи диверсантов и другое военное снаряжение.

Кроме того, на этом же участке украинские военные сбили вражеский БПЛА типа "Гранат", который входит в комплекс обеспечения действий артиллерии "Наводчик 2". Его диверсанты использовали для проведения разведки и корректировки своего подхода к украинсуким позициям.

"С начала текущих суток, 30 ноября, на всех участках линии разграничения наблюдается тишина, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", – сказано в сводке.

 

Источник: https://www.facebook.com/pressjfo.news

Теги: #оос #сводка
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