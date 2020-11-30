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01:53 30.11.2020

Степанов проинспектировал три больницы в Житомире, которые принимают больных коронавирусом

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Степанов проинспектировал три больницы в Житомире, которые принимают больных коронавирусом

В воскресенье, 29 ноября, министр здравоохранения Украины Максим Степанов проинспектировал больницы Житомира, которые принимают больных COVID-19, выявил проблемные моменты – недостаточное количество кислородных точек и отсутствие полного доступа медперсонала к средствам индивидуальной защиты.

"Посетил городскую больницу города Житомир №1, городскую больницу №2 им. В.П.Павлусенка и областную клиническую больницу им.О.Ф.Гербачевського. Все эти медицинские учреждения пока принимают пациентов с COVID-19", – написал министр на своей странице в Фейсбук в воскресенье вечером.

Степанов отметил, что первые две больницы кислородом обеспечены полностью и даже имеется существенный запас концентраторов: в городской больнице №1 свободных коек с кислородом под COVID-19 по состоянию на сейчас - 66, в больнице №2 - 127.

"Пообщался с несколькими пациентами - никаких проблем с госпитализацией у них не возникло. Из лекарственных средств ничего не докупают, кроме витаминов; оптимистично настроен и медицинский персонал, в частности проблем с надбавками там также нет", – уточнил министр.

По его словам, в Житомирской областной больнице оказалось немало проблемных вопросов.

"Под лечение COVID-19 это заведение было отведено еще 6 ноября, однако договор с Национальной службой здоровья у них до сих пор не подписан. В то же время там уже принимают больных коронавирусом, на сегодня туда госпитализированы 11 человек. Завтра именно по этому вопросу начну рабочий день - дам руководству НСЗУ поручения относительно срочного заключения соответствующего договора", – подчеркнул Степанов.

Вместе с тем министр подчеркнул, что по инфекционному контролю в этой больнице "ситуация ужасная, ведь его нет". "Кроме того, как мне стало известно после разговора с врачами, они не имеют полного доступа к средствам индивидуальной защиты, которыми заведение обеспечено полностью", – проинформировал Степанов.

"Также обнаружил существенные проблемы с подачей адекватной статистики по кислородным точкам. Подано было 117, в реальности же - 66.

Оказалось, что в статистику попадают вроде "свободные" кислородные точки, однако они расположены в отделениях, не отведенных под лечение COVID-19 (например, реанимационных, где лечатся больные с инфарктами или инсультами). Это недопустимо, ведь они не могут быть использованы COVID-19. Уже поручил разобраться с этим", – написал министр.

Степанов сообщил, что это его первая командировка после болезни. До этого он пытался посещать региональные медучреждения раз в две недели.

"Я и дальше буду это делать, в частности без предупреждения. Мои заместители имеют такое же задание. Сегодня с незапланированной инспекцией в Киевской области находилась Ирина Микичак, а в Черкасской области - Виктор Ляшко. Мы постоянно проверяем качество работы нашей медицинской системы и оперативно исправляем все недостатки", – заверил министр здравоохранения.

Как сообщалось, 27 ноября в больнице во Львовской области два пациента на ИВЛ скончались из-за отсутствия электрики.

Степанов 29 ноября, в связи с инцидентом во Львове, анонсировал проверки оборудования "во всех больницах по всей стране".

 

Источник: https://www.facebook.com/maksym.stepanov.official/

Теги: #министр #житомир #инспекция
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