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23:35 29.11.2020

США должны до конца года получить вакцину от COVID-19 для 20 млн человек

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США должны до конца года получить вакцину от COVID-19 для 20 млн человек

США до конца текущего года должны располагать количеством вакцины против коронавируса, достаточным для 20 млн граждан страны, заявил адмирал Бретт Джируар, ответственный в Белом доме за программу тестирования на COVID-19.

"У нас к концу года должно быть достаточно вакцины, чтобы иммунизировать 20 млн американцев. (. . .) Но американцы должны делать правильные вещи, пока не распределим вакцину в широких масштабах", - сказал он телеканалу CNN.

Джируар предупредил, что граждане обязаны носить маски и избегать скопления людей в помещениях.

В свою очередь вице-адмирал Джером Адамс, глава Офицерского корпуса службы здравоохранения - одного из рода войск США - заявил телеканалу Fox news, что в ближайшие недели ситуация с COVID-19 в стране ухудшится.

"Я хочу быть прямодушен с народом Америки: в последующие недели будет хуже, но действия, которые мы будем предпринимать в следующие несколько дней, определят, насколько будет плохо, и продолжит ли (заболеваемость - ИФ) выходит на плато", - сказал он.

Вице-адмирал пояснил, что выход на плато эпидемии наблюдался во многих штатах перед Днем благодарения.

Однако, отметил Адамс, вероятно, первые партии вакцин против коронавируса могут стать доступными для наиболее уязвимых групп населения уже в середине декабря. По его словам, компания Pfizer должна 10 декабря подать заявление в Управление по саннадзору заявку на получение разрешение применять вакцину в экстренном порядке, за этим 18 декабря последует заявка компании Moderna. В связи с этим Адамс призвал население "продержаться еще немного дольше" до начала вакцинирования американцев, которым вирус грозит в наибольшей степени.

Что касается населения страны в целом, Адамс сообщил, что вакцина станет, вероятно, доступной в первом квартале 2021 года.

Согласно данным статистического сайта Worldometers, всего в США с начала пандемии выявлено более 13,6 млн случаев заражения коронавирусом, более 272 тыс. пациентов скончались, а свыше 8 млн человек выздоровели. Число госпитализаций в стране побило рекорд, превысив 91 тыс. человек, причем более 18 тыс. американцев находятся в палатах интенсивной терапии.

Теги: #масштабы #сша #вакцинация #начало
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