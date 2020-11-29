Заявление замглавы ОП Татарова о деятельности НАБУ не отражает позицию президента Украины

Заявление заместителя руководителя Офиса президента Украины Олега Татарова о деятельности Национального антикоррупционного бюро является его личным мнением и не отражает официальной позиции главы государства, подчеркивают в Офисе президента.

"Как неоднократно заявлял президент Украины Владимир Зеленский, признание неконституционными отдельных положений закона "О Национальном антикоррупционном бюро Украины" хоть и создавало угрозу для работы НАБУ, но, в конечном итоге, не смогло разрушить легитимность и независимость как Национального антикоррупционного бюро, так и его действующего директора (Артема Сытника - ИФ). Но в ближайшее время этот закон будет усовершенствован для его полного соответствия Конституции Украины", - говорится в комментарии на сайте Офиса президента в воскресенье.

Как заявил сам Татаров, он работает в команде президента Украины и полностью поддерживает его вектор на сотрудничество с международными партнерами для укрепления независимости всех антикоррупционных органов.

"Вчера я высказал свое личное мнение, которое никоим образом не влияет на мою поддержку всех законодательных инициатив президента по укреплению независимости всех антикоррупционных органов", - указал он.

По словам руководителя Офиса президента Андрея Ермака, позиция по поддержке целостности, независимости и эффективности антикоррупционной системы в Украине, которая была высказана на последнем заседании Национального совета по вопросам антикоррупционной политики, неизменна, и только эта позиция является приоритетной в команде президента Зеленского.

28 ноября замглавы ОП Татаров в комментарии изданию "Закон и бизнес" высказал личное мнение, что НАБУ - это "не украинская история, которая, к сожалению, находится за пределами нашей страны".

"Можно выходить с различными законодательными инициативами, но корнями проблем в антикоррупционной политике государства является именно Артем Сытник", - сказал он.

Татаров высказал мнение, что в НАБУ должен быть проведен новый конкурс на должность директора с "учетом исключительно украинских интересов".

Источник: https://www.president.gov.ua/news/zayava-olega-tatarova-shodo-nabu-ne-vidobrazhaye-oficijnoyi-65337