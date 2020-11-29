В Черновцах в день выборов зарегистрировано 11 заявлений и сообщений о нарушениях, по двум открыты производства

В день голосования полиция Буковины зарегистрировала 11 заявлений и сообщений, связанных с нарушениями избирательного процесса, по 2 из них начато уголовное производство, сообщили в Национальной полиции Украины.

"По 2 обращениям следователи полиции начали уголовные производства. Полицейские продолжают осуществлять охрану избирательных участков и территориальной избирательной комиссии", – говорится в сообщении на сайте ведомства в воскресенье вечером.

Отмечается, что большинство обращений, поступивших в полицию в период голосования, касались осуществления избирателями фото- и видеофиксации в кабинах для голосования. Также поступали сообщения о незаконных действиях с избирательными бюллетенями и нарушение сроков предвыборной агитации.

"Состоянием на 20:00 воскресенья голосования на всех участках завершилось. Сейчас члены УИК осуществляют подсчет голосов. После его завершения правоохранители будут сопровождать избирательную документацию в территориальную избирательную комиссию", – подчеркнули в полиции.

"Сейчас охрану общественного порядка осуществляют более 200 полицейских. Также работники полиции несут службу на улицах Черновцов. Чрезвычайных событий или грубых нарушений законодательства, связанных с выборами Черновицкого городского головы, не допущено", – добавили правоохранители.

Источник: https://www.npu.gov.ua/news/vibori-2020/u-den-golosuvannya-policziya-bukovini-zarejestruvala-11-povidomlen-povyazanix-z-porushennyami-viborchogo-proczesu/?fbclid=IwAR1Kw46MbTg5w4gxF5YgfBxuIPDoW7Shl9_sWKic5pC0YroNinFuWeklZuY