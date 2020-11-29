Явка во втором туре выборов мэра Черновцов к 20:00 составила 23%

Явка избирателей в Черновцах, где в воскресенье проходит повторное голосование на выборах городского головы, по состоянию на 20:00 составила 23% (погрешность - 2,17%), сообщается на сайте Гражданской сети "Опора".

При этом в сообщении отмечается, что явка избирателей в ходе местных выборов 25 октября по всей Украине к 16:00 составляла 35,9%.

Как сообщалось ранее, явка избирателей в Черновцах по состоянию на 16:00 составила 17,54% (погрешность - 1,73%). Явка по Украине 25 октября на это время составила 27% (погрешность - 0,84%). Явка избирателей в Черновцах по состоянию на 12:00 составила 6,5% (погрешность - 0,75%).

По результатам первого тура выборов городского головы Черновцов, во второй тур вышли директор ООО "РОМА", выдвиженец партии "Единая альтернатива" Роман Кличук, которого 25 октября поддержал 27,29% избирателей, и лидер партии "Команда Михайлишина" Виталий Михайлишин, получивший 21,33% голосов.

Источник: https://www.oporaua.org/report/vybory/mistsevi-vybory/mistsevi_2020/22659-iavka-na-20-00-29-listopada-chernivtsi-drugii-tur