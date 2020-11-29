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18:36 29.11.2020

На Донбассе сбит беспилотник российских наемников, больше огонь не открывался – штаб ООС

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На Донбассе сбит беспилотник российских наемников, больше огонь не открывался – штаб ООС

Одно нарушение вступивших в силу 27 июля договоренностей со стороны российских наемников зафиксировано на Донбассе в воскресенье, сообщает штаб Операции Объединенных сил в воскресенье в Facebook.

"Недалеко от населенного пункта Луганское был замечен вражеский БПЛА, который пересек линию разграничения. Украинскими защитниками беспилотник противника был сбит. На других участках вдоль линии разграничения наблюдается тишина", - говорится в сводке по состоянию на 17.30 29 ноября.

Кроме того, в воскресенье саперы ГСЧС разминировали более 6 га территории в прифронтовом районе и передали на уничтожение 137 взрывоопасных предметов.

 

Теги: #бпла #оос
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