Число задержанных на акциях протеста в Беларуси превысило 200 человек

По данным незарегистрированного в Беларуси правозащитного центра "Весна", на несанкционированных акциях протеста оппозиции в республике в воскресенье задержано более 200 человек.

В списках "Весны" сейчас 218 человек. Список продолжает дополняться.

Ранее правозащитники сообщали о 110 задержанных.

По данным правозащитников, больше всего задержаний было в Минске, но также они проводились в Витебске, Бресте, Гродно, Лиде, Жодино, Ляховичах, Боровлянах, Лесном, Коробчицах (Гродненская область).

В Минске во время акции был задержан член основного состава Координационного совета, экономист Дмитрий Крук.

В списках "Весны" также трое журналистов: в Бресте были задержаны корреспондент "Брестской газеты" и TUT.BY Станислав Коршунов и внештатный корреспондент "Брестской газеты" Максим Хлебец, а в Минске журналист еженедельной газеты "Новы час" Яна Трусило.

29 ноября в белорусской столице и некоторых других городах прошли локальные акции протеста. Силовики не давали протестующим собраться в большие колонны, проводили задержания.