События

17:23 29.11.2020

Британские военные следят за возможной дезинформацией со стороны РФ о вакцинах от COVID-19 - газета

2 мин читать
Британские военные следят за возможной дезинформацией со стороны РФ о вакцинах от COVID-19 - газета

Элитное британское спецподразделение по ведению "информационной войны" в преддверии начала вакцинации в стране от коронавируса COVID-19 привлечена к слежке за вероятной дезинформацией со стороны ряда государств, в том числе РФ, сообщает в воскресенье газета The Sunday Times.

"Попавшие в свободный доступ документы показывают, что солдаты (подразделения - ИФ) уже мониторят киберпространство по поводу информации о COVID-19 и анализируют, как британские подданные подвергаются атакам в интернете. Они также собирают свидетельства дезинформации о вакцинах от враждебных государств, включая Россию", - пишет издание.

По данным газеты, разведка активизировала деятельность в этом направлении после того как накануне не менее 155 человек были арестованы в Вест-Энде в Лондоне в ходе протестов против локдауна. Отмечается, что на многих участников протеста повлияла пропаганда против вакцинации, также они отказывались носить маски.

При этом, указывает издание, недавнее исследование показало, что более трети жителей страны не уверены в желании сделать прививку от коронавируса.

The Sunday Times уточняет, что спецподразделение, о котором идет речь, было создано в 2010 году в Афганистане, и в первоначальные его задачи входила поддержка операций против террористической группировки "Аль-Каида" и экстремистского движения "Талибан". Группа приписана к 77-й бригаде британской армии. Ранее в Минобороны страны подчеркивали, что действия 77-й бригады - киберформирование британских сухопутных сил - ни в коем случае не направлены против населения Соединенного Королевства.

Тем временем, пишет The Sunday Times, по мнению британского правительства, Соединенное Королевство может стать первой страной Запада, которая одобрит вакцину против коронавируса.

Так, вакцина от компаний Pfizer и BioNTech может быть одобрена в ближайшие дни, что откроет путь к началу вакцинации уже 7 декабря. При этом правительство намерено запустить кампанию за вакцинацию, в рамках которой при участии армии и Центра правительственной связи - спецслужбы, ответственной за ведение радиоэлектронной разведки и обеспечение защиты информации органов правительства и армии - будет вестись борьба против дезинформации.

Теги: #великобритания #вакцинация #информпространство
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:41 29.11.2020
Великобритания забронировала еще 2 млн доз вакцины от COVID-19 компании Moderna

Великобритания забронировала еще 2 млн доз вакцины от COVID-19 компании Moderna

09:37 29.11.2020
Великобритания забронировала еще 2 млн доз вакцины от COVID-19 компании Moderna

Великобритания забронировала еще 2 млн доз вакцины от COVID-19 компании Moderna

15:53 28.11.2020
Переговоры о соглашении между Британией и ЕС возобновились в Лондоне

Переговоры о соглашении между Британией и ЕС возобновились в Лондоне

07:53 27.11.2020
Страны Африки в значительной степени еще не готовы к вакцинации против COVID-19 – ВОЗ

Страны Африки в значительной степени еще не готовы к вакцинации против COVID-19 – ВОЗ

06:01 27.11.2020
Британия вряд ли сможет ослабить ограничительные меры против COVID-19 этой зимой – врач

Британия вряд ли сможет ослабить ограничительные меры против COVID-19 этой зимой – врач

19:20 26.11.2020
AstraZeneca планирует еще одни испытания вакцины от COVID-19 - исполнительный директор

AstraZeneca планирует еще одни испытания вакцины от COVID-19 - исполнительный директор

04:04 24.11.2020
Карантин для прибывающих в Великобританию может быть сокращен с 14 до 5 дней при отрицательном тесте

Карантин для прибывающих в Великобританию может быть сокращен с 14 до 5 дней при отрицательном тесте

09:57 23.11.2020
Вакцина компании AstraZeneca показала среднюю эффективность в 70% - компания

Вакцина компании AstraZeneca показала среднюю эффективность в 70% - компания

09:42 23.11.2020
Власти Парижа намерены с января начать вакцинацию от коронавируса, привить до 40% населения

Власти Парижа намерены с января начать вакцинацию от коронавируса, привить до 40% населения

21:47 21.11.2020
Великобритания и Канада согласились сохранить нынешние торговые отношения после Brexit

Великобритания и Канада согласились сохранить нынешние торговые отношения после Brexit

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Арахамия: вероятность полного локдауна в Украине 90%

Патриарх Варфоломей призвал осудить Голодомор, чтобы такие трагедии больше не повторялись

В Киеве за сутки госпитализировано 93 из 1740 заболевших Covid-19 - мэр

Граната взорвалась ночью возле центрального офиса партии "Нацкорпус"

В Оболонском районе Киева возле общественной приемной лидера одной из политпартий произошел взрыв вероятно гранаты

ПОСЛЕДНЕЕ

Число задержанных на акциях протеста в Беларуси превысило 200 человек

Явка во втором туре выборов мэра Черновцов к 16:00 составила 17,5%

Глава МИД Британии обеспокоен ситуацией с убийством иранского ядерщика, ждет полной картины инцидента

Арахамия: вероятность полного локдауна в Украине 90%

Патриарх Варфоломей призвал осудить Голодомор, чтобы такие трагедии больше не повторялись

Явка во втором туре выборов мэра Черновцов на 12:00 вдвое ниже, чем по Украине 25 октября – "Опора"

В Киеве за сутки госпитализировано 93 из 1740 заболевших Covid-19 - мэр

Граната взорвалась ночью возле центрального офиса партии "Нацкорпус"

На юге Индонезии начал извергаться вулкан Левотоло

По всей Украине в ближайшие дни выпадут осадки, местами значительные, на дорогах гололедица, температура сильно не изменится

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА