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17:21 29.11.2020

Явка во втором туре выборов мэра Черновцов к 16:00 составила 17,5%

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Явка во втором туре выборов мэра Черновцов к 16:00 составила 17,5%

Явка избирателей в Черновцах, где в воскресенье проходит повторное голосование на выборах городского головы, по состоянию на 16:00 составила 17,54% (погрешность - 1,73%), сообщается на сайте Гражданской сети "Опора".

При этом в сообщении отмечается, что явка избирателей в ходе местных выборов 25 октября по всей Украине к 16:00 составляла 27%.

Как сообщалось ранее, явка избирателей в Черновцах по состоянию на 12:00 составила 6,5% (погрешность 0,75%).

По результатам первого тура выборов городского головы Черновцов, во второй тур вышли директор ООО "РОМА", выдвиженец партии "Единая альтернатива" Роман Кличук, которого 25 октября поддержали 27,29% избирателей, и лидер партии "Команда Михайлишина" Виталий Михайлишин, получивший 21,33% голосов.

Источник: https://www.oporaua.org/report/vybory/mistsevi-vybory/mistsevi_2020/yavka_chernivtsi_16_00

Теги: #явка #черновцы #выборы
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