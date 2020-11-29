События

15:38 29.11.2020

Арахамия: вероятность полного локдауна в Украине 90%

1 мин читать
Арахамия: вероятность полного локдауна в Украине 90%

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия оценивает вероятность введения жестких каратинных мер на определенный период для противодействия распространения Covid-19 в 90% и сообщил о готовящемся правительством "интеллектуальном локдауне".

"Вероятность полного локдауна 90%. Есть шансы, что нам повезет, но пока выглядит так, что вероятность очень высокая", - сказал Арахамия в эфире телеканала "Украина 24".

"Теперь вопрос, как его правильно ввести и в каком формате. Правительство заявляет о некоем интеллектуальном локдауне. То есть не тот полный локдаун, который был весной, а такой… скорректированный на реалии в каждом регионе, в том числе общественный транспорт и так далее", - добавил лидер партии.

Политик также допустил прекращение работы общественного транспорта в преддверии новогодних праздников.

"Если мы сделаем локдаун условно завтра, то все предприятия работают, и мы в этом локдауне должны погасить общественный транспорт, например, киевское метро. В этом случае мы столкнемся с огромными трудностями по развозу людей, каким образом они доберутся до работы. Если это произойдет, например, 27 декабря, то в общем-то эта проблема снимается как таковая. С точки зрения последствий и неудобств для людей – конечно, это испортит новогодние праздники, но зато это не так сильно ударит по экономике", - сказал Арахамия.

 

Теги: #локдаун #арахамия
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:44 28.11.2020
Рада должна принять в целом компромиссный законопроект о возобновлении е-декларирования на следующей неделе - Арахамия

Рада должна принять в целом компромиссный законопроект о возобновлении е-декларирования на следующей неделе - Арахамия

15:05 28.11.2020
Все фракции поддерживают законопроект о процедуре увольнения директора НАБУ - Арахамия

Все фракции поддерживают законопроект о процедуре увольнения директора НАБУ - Арахамия

14:44 28.11.2020
Консультации касательно госбюджета-2021 начнутся на следующей неделе - нардеп

Консультации касательно госбюджета-2021 начнутся на следующей неделе - нардеп

14:42 28.11.2020
Арахамия: если "карантин выходного дня" не сработал, Рада на следующей неделе предложит его скорректировать

Арахамия: если "карантин выходного дня" не сработал, Рада на следующей неделе предложит его скорректировать

14:25 28.11.2020
Законопроект о поддержке малого и среднего бизнеса должен вступить в силу до 9 декабря - Арахамия

Законопроект о поддержке малого и среднего бизнеса должен вступить в силу до 9 декабря - Арахамия

14:06 28.11.2020
Правительство планирует принимать решение о введении локдауна в средине декабря - нардеп

Правительство планирует принимать решение о введении локдауна в средине декабря - нардеп

12:05 28.11.2020
Законопроекты о КС появятся в повестке дня Рады не на ближайшей пленарной неделе - Арахамия

Законопроекты о КС появятся в повестке дня Рады не на ближайшей пленарной неделе - Арахамия

12:00 28.11.2020
Арахамия не исключает, что Рада примет госбюджет-2021 на внеочередном заседании

Арахамия не исключает, что Рада примет госбюджет-2021 на внеочередном заседании

22:19 27.11.2020
На следующей неделе локдаун точно введен не будет – Степанов

На следующей неделе локдаун точно введен не будет – Степанов

16:27 26.11.2020
В Раде ожидают, что Кабмин до конца недели внесет законопроекты о компенсаторных механизмах для бизнеса на случай локдауна – нардеп Кравчук

В Раде ожидают, что Кабмин до конца недели внесет законопроекты о компенсаторных механизмах для бизнеса на случай локдауна – нардеп Кравчук

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Патриарх Варфоломей призвал осудить Голодомор, чтобы такие трагедии больше не повторялись

В Киеве за сутки госпитализировано 93 из 1740 заболевших Covid-19 - мэр

Граната взорвалась ночью возле центрального офиса партии "Нацкорпус"

В Оболонском районе Киева возле общественной приемной лидера одной из политпартий произошел взрыв вероятно гранаты

В больнице во Львовской области два пациента на ИВЛ скончались из-за отсутствия электрики – полиция

ПОСЛЕДНЕЕ

Глава МИД Британии обеспокоен ситуацией с убийством иранского ядерщика, ждет полной картины инцидента

Патриарх Варфоломей призвал осудить Голодомор, чтобы такие трагедии больше не повторялись

Явка во втором туре выборов мэра Черновцов на 12:00 вдвое ниже, чем по Украине 25 октября – "Опора"

В Киеве за сутки госпитализировано 93 из 1740 заболевших Covid-19 - мэр

Граната взорвалась ночью возле центрального офиса партии "Нацкорпус"

На юге Индонезии начал извергаться вулкан Левотоло

По всей Украине в ближайшие дни выпадут осадки, местами значительные, на дорогах гололедица, температура сильно не изменится

Очевидцы сообщили о задержаниях на акциях протеста в Минске, полиция применила спецсредства

Очередная акция протеста началась в Минске

Решение вопроса с военнопленными ускорится, если не будет внутренних столкновений в Армении - Пашинян

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА