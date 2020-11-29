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14:19 29.11.2020

Явка во втором туре выборов мэра Черновцов на 12:00 вдвое ниже, чем по Украине 25 октября – "Опора"

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Явка во втором туре выборов мэра Черновцов на 12:00 вдвое ниже, чем по Украине 25 октября – "Опора"

 Явка избирателей в Черновцах, где в воскресенье проходит повторное голосование на выборах городского головы, по состоянию на 12:00 составила 6,5% (погрешность 0,75%), сообщается на сайте Гражданской сети "Опора".

При этом в сообщении отмечается, что явка избирателей в ходе местных выборов 25 октября по всей Украине составляла 13,5%.

По результатам первого тура выборов городского головы Черновцов, во второй тур вышли директор ООО "РОМА", выдвиженец партии "Единая альтернатива" Роман Кличук, которого 25 октября поддержали 27,29% избирателей, и лидер партии "Команда Михайлишина" Виталий Михайлишин, получивший 21,33% голосов.

 

Теги: #явка #черновцы #выборы
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