Явка во втором туре выборов мэра Черновцов на 12:00 вдвое ниже, чем по Украине 25 октября – "Опора"

Явка избирателей в Черновцах, где в воскресенье проходит повторное голосование на выборах городского головы, по состоянию на 12:00 составила 6,5% (погрешность 0,75%), сообщается на сайте Гражданской сети "Опора".

При этом в сообщении отмечается, что явка избирателей в ходе местных выборов 25 октября по всей Украине составляла 13,5%.

По результатам первого тура выборов городского головы Черновцов, во второй тур вышли директор ООО "РОМА", выдвиженец партии "Единая альтернатива" Роман Кличук, которого 25 октября поддержали 27,29% избирателей, и лидер партии "Команда Михайлишина" Виталий Михайлишин, получивший 21,33% голосов.