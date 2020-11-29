В Киеве за сутки госпитализировано 93 из 1740 заболевших Covid-19 - мэр

Коронавирусной инфекцией Covid-19 заболели за минувшие сутки еще 1740 человек, 11 ранее заболевших умерли, 92 выздоровели, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе - 303, в Соломенском - 229. В Подольском и Святошинском районах - по 210 случаев", - написал Кличко в своем Telegram-канале в воскресенье.

По его словам, за сутки заболели 987 женщин в возрасте от 18 до 91 года, 650 мужчин в возрасте от 18 до 97 лет, а также 103 ребенка: 56 девочек от 2 до 17 лет и 47 мальчиков от 2 месяцев до 17 лет.

В числе заболевших - 69 медиков.

В больницы столицы прошедшие сутки госпитализированы 93 пациента. Другие помещены на на самоизоляцию, под контролем врачей.