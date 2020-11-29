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13:54 29.11.2020

Граната взорвалась ночью возле центрального офиса партии "Нацкорпус"

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Граната взорвалась ночью возле центрального офиса партии "Нацкорпус"

В партии "Национальный корпус" заявляют, что гранату бросили под их офис в Оболонском районе Киеве.

"Около 2 ночи 29 ноября неизвестные бросили гранату РГД-5 под центральный офис Национального Корпуса (ул. Зои Гайдай, 9/8). В результате теракта никто не пострадал", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте партии в воскресенье.

В "Нацкорпусе" расценили произошедшее, как запугивание и заявили, что они не повлияют на деятельность нашей политической силы. В то же время, в партии отмечают, что это уже второй подобный случай за последнее время: "как и в прошлый раз (который произошел 25 октября 2020 года) гранату бросили в офис, который находится на первом этаже многоэтажного дома".

В политсиле напомнили, что в субботу провели масштабную акцию под посольством РФ. "Считаем, что взрыв в офисе связан как с этой акцией, так и в целом с активной деятельностью Нацкорпуса по борьбе с российской агентурой в Украине", - говорится в заявлении.

В "Нацкорпусе" также отметили "выборочное внимание правоохранительных органов к подобным случаям": "В отличие от взрыва гранаты в офисе ОПЗЖ в Полтаве, когда полиция очень быстро нашла и задержала подозреваемых, расследование аналогичных провокаций по Нацкорпусу правоохранители игнорируют".

Как сообщалось, о взрыве предположительно гранаты возле общественной приемной лидера одной из политических партий в Оболонском районе Киева сообщили в Национальной полиции Киева, при этом не уточнив название политсилы. "Пострадавших нет. В результате взрыва частично поврежден забор и двери дома", - сообщили правоохранители.

По словам начальника Оболонского управления полиции Евгения Худякова, взрывотехники на месте происшествия обнаружили деформированные металлические фрагменты, остатки предположительно от гранаты, которые изъяли и направили на экспертизу. на месте происшествия Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований, начато два уголовных производства по ч.4 ст.296 (хулиганство) и ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

 

Теги: #граната #офис #нацкорпус
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