События

13:47 29.11.2020

На юге Индонезии начал извергаться вулкан Левотоло

1 мин читать
На юге Индонезии начал извергаться вулкан Левотоло

Вулкан Левотоло, расположенный на индонезийском острове Ломблен (Лембата) в южной части страны, стал извергаться в воскресенье, сообщают западные СМИ.

По данным СМИ, столб пепла и дыма поднялся из жерла вулкана на высоту 4 км. Сообщений о разрушениях и пострадавших пока не поступало, однако власти запретили полеты в этом районе страны и закрыли местный аэропорт.

"Жителям рекомендуется не предпринимать какую-либо активность в радиусе четырех километров от кратера вулкана", - сообщили в Геологическом агентстве Индонезии.

Власти также предупредили о возможном появлении лавовых потоков и в связи с ситуацией ввели предпоследний уровень реагирования на угрозу.

СМИ напоминают, что в Индонезии, находящейся в сейсмически опасной зоне - так называемом Тихоокеанском вулканическом огненном кольце, имеются примерно 130 действующих вулканов.

Теги: #индонезия #вулкан
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:48 16.11.2020
Власти Индонезии хотят ввести запрет на алкоголь

Власти Индонезии хотят ввести запрет на алкоголь

06:22 19.08.2020
Мощное землетрясение произошло в Индонезии

Мощное землетрясение произошло в Индонезии

11:20 11.08.2020
В Индонезии приступили к финальной фазе испытаний китайской вакцины против COVID-19

В Индонезии приступили к финальной фазе испытаний китайской вакцины против COVID-19

10:12 12.05.2020
В Индонезии намерены разрешить людям моложе 45 лет ходить на работу

В Индонезии намерены разрешить людям моложе 45 лет ходить на работу

15:30 21.03.2020
Украинские туристы в Индонезии просят помощи у украинских властей

Украинские туристы в Индонезии просят помощи у украинских властей

09:46 03.03.2020
Извержение вулкана на острове Ява привело к закрытию международного аэропорта

Извержение вулкана на острове Ява привело к закрытию международного аэропорта

20:46 05.02.2020
Тысячи китайских туристов не могут вылететь с Бали из-за приостановки полетов в Китай

Тысячи китайских туристов не могут вылететь с Бали из-за приостановки полетов в Китай

09:43 13.01.2020
На Филиппинах эвакуируют людей из-за извержения вулкана

На Филиппинах эвакуируют людей из-за извержения вулкана

09:04 30.10.2019
Собственник ПФК отслеживает ситуацию с запретом экспорта никелевых руд в Индонезии

Собственник ПФК отслеживает ситуацию с запретом экспорта никелевых руд в Индонезии

12:45 27.08.2019
Индонезия перенесет столицу из Джакарты на остров Борнео, проект обойдется в $32,5 млрд

Индонезия перенесет столицу из Джакарты на остров Борнео, проект обойдется в $32,5 млрд

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Киеве за сутки госпитализировано 93 из 1740 заболевших Covid-19 - мэр

Граната взорвалась ночью возле центрального офиса партии "Нацкорпус"

В Оболонском районе Киева возле общественной приемной лидера одной из политпартий произошел взрыв вероятно гранаты

В больнице во Львовской области два пациента на ИВЛ скончались из-за отсутствия электрики – полиция

В Украине за сутки зафиксировали 12 978 случаев инфицирования COVID-19

ПОСЛЕДНЕЕ

В Киеве за сутки госпитализировано 93 из 1740 заболевших Covid-19 - мэр

Граната взорвалась ночью возле центрального офиса партии "Нацкорпус"

По всей Украине в ближайшие дни выпадут осадки, местами значительные, на дорогах гололедица, температура сильно не изменится

Очевидцы сообщили о задержаниях на акциях протеста в Минске, полиция применила спецсредства

Очередная акция протеста началась в Минске

Решение вопроса с военнопленными ускорится, если не будет внутренних столкновений в Армении - Пашинян

В Черновцах члены избиркома расписались в пустых бланках протоколов, решается вопрос об открытии дела - полиция

В Оболонском районе Киева возле общественной приемной лидера одной из политпартий произошел взрыв вероятно гранаты

В ВСУ за сутки у 108 человек выявили коронавирус

В Оболонском районе Киева возле общественной приемной лидера одной из политпартий произошел взрыв вероятно гранаты

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА