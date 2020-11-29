Очевидцы сообщили о задержаниях на акциях протеста в Минске, полиция применила спецсредства

Точечные задержания прошли во многих районах Минска, где проходят несанкционированные акции протеста, сообщают очевидцы в воскресенье.

Первые задержания произошли в микрорайоне Лошица. Потом стали появляться данные о разгоне колонн в Уручье, Домбровке и других районах Минска.

В поселке Боровляны под Минском, по информации очевидцев, правоохранители применили спецсредства в отношении протестующих, известно и о задержанных.

По данным незарегистрированного в республике правозащитного центра "Весна", на несанкционированных акциях протеста задержано 15 человек. Список "Весны" продолжает дополняться.

В Минске в воскресенье проходит очередная акция протеста. Она проходит в районном формате, участники собираются в колонны в своих дворах и районах, а потом двигаются к точкам сбора.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Самые массовые акции проходят по воскресеньям.