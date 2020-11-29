Решение вопроса с военнопленными ускорится, если не будет внутренних столкновений в Армении - Пашинян

Деятели культуры Армении провели в Ереване шествие с участием нескольких тысяч человек с требованием возвращения из Азербайджана армянских военнопленных.

Между тем, премьер-министр Армении Никол Пашинян на своей странице в "Фейсбуке" утром в воскресенье написал, что решение вопроса с военнопленными "ускорится, если не будет внутренних столкновений".

"Сейчас важнейшая задача - это скорейшее решение вопроса пленных, пропавших без вести и вероятно укрывшихся. Но давайте посмотрим на этот вопрос глазами обратной стороны. Он (Азербайджан - ИФ) видит, что затягивание этого вопроса предоставляет возможность углубления противоречий внутри Армении, чтобы внутри даже начались столкновения, мини-проявления которых уже были. Разве в этих условиях они (азербайджанцы - ИФ) ускорят решение вопроса пленных и пропавших без вести? Конечно, нет. Наоборот, будут по возможности затягивать, потирая руки, и ждать, к каким новым бедам это приведет у нас внутри", - отметил Пашинян.

По его словам, решение вопроса ускорится лишь в одном случае - "если все поймут, что не будет внутренних столкновений".

"Сейчас нужно сосредоточиться на решении вопроса вместе, а не на борьбе друг против друга", - отметил Пашинян.