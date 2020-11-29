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11:46 29.11.2020

В Черновцах члены избиркома расписались в пустых бланках протоколов, решается вопрос об открытии дела - полиция

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В Черновцах члены избиркома расписались в пустых бланках протоколов, решается вопрос об открытии дела - полиция

Одно сообщение о нарушении избирательного законодательства во время проведения выборов Черновицкого городского головы, которые проходят 29 ноября, поступило в полицию Черновицкой области по состоянию на 11:00, сообщает отдел коммуникации полиции Черновицкой области в воскресенье.

"На спецлинию "102" обратился наблюдатель Гражданской сети "Опора" и сообщил, что на одном из избирательных участков члены участковой избирательной комиссии расписались в пустых бланках протоколов о подсчете голосов избирателей. Выехав по указанному адресу, следственно-оперативная группа Черновицкого отдела полиции опросила заявителя, членов УИК и задокументировала правонарушения", - говорится в сообщении.

Сейчас следователи решают вопрос внесения сведений о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч.4 ст.158-3 (фальсификация, подделка, похищение, повреждение или уничтожение избирательной документации, документации референдума, похищение, повреждение, сокрытие, уничтожение печати избирательной комиссии, комиссии референдума, избирательной урны, списка избирателей или участников референдума) Уголовного кодекса Украины.

Источник: https://www.npu.gov.ua/news/vibori-2020/u-chernivczyax-policzejski-zadokumentuvali-porushennya-zakonodavstva-chlenami-viborchoji-komisiji/

Теги: #черновцы #полиция #выборы
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