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11:22 29.11.2020

В Оболонском районе Киева возле общественной приемной лидера одной из политпартий произошел взрыв вероятно гранаты

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В Оболонском районе Киева возле общественной приемной лидера одной из политпартий произошел взрыв вероятно гранаты

В Оболонском районе Киева возле общественной приемной лидера одной из политических партий произошел взрыв вероятно гранаты, в результате этого никто не пострадал, правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, сообщил отдел коммуникации Национальной полиции Киева.

"Сегодня ночью в дежурную часть столичной полиции поступило сообщение о вероятном взрыве возле одного из помещений на ул. Зои Гайдай. На месте происшествия правоохранители установили, что у общественной приемной лидера одной из политических партий произошел взрыв вероятно гранаты. Пострадавших нет. В результате взрыва частично поврежден забор и двери дома", - говорится в сообщении в фейсбуке.

Как рассказал начальник Оболонского управления полиции Евгений Худяков, правоохранители на месте происшествия провели первоочередные следственные действия

"Взрывотехники обнаружили деформированные металлические фрагменты, остатки предположительно от гранаты, которые изъяли и направили на проведение соответствующих экспертиз. Сейчас правоохранители проводят комплекс следственных и розыскных действий, направленных на установление всех обстоятельств этого происшествия и лиц, причастных к ней", - рассказал Худяков.

Собранные сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований. Следственным отделом Оболонского управления полиции начато два уголовных производства: по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ч.1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.

 

Теги: #киев #взрыв #полиция
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