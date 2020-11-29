События

11:19 29.11.2020

В ВСУ за сутки у 108 человек выявили коронавирус

1 мин читать
В ВСУ за сутки у 108 человек выявили коронавирус

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) за прошедшие сутки зафиксировано 108 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, сообщает командование Медицинских сил ВСУ.

"По состоянию на 10.00 29 ноября в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванную коронавирусом SARS-CoV-2, болеет - 3077 человек. Всего за время пандемии выздоровели - 7059 человек, летальных исходов – 26", - сказано в сообщении медиков на странице в Facebook.

На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 407 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция ближайших трех суток - 67 человек.

Так, из 108 новых случаев COVID-19 в учреждения здравоохранения госпитализированы 6 человек. На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 102 человека.

Отмечается, что состояние здоровья пациентов удовлетворительное.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро воскресенья зафиксировано 12 978 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших – 4 243 человек, умерли 120 пациентов, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

 

Теги: #всу #коронавирус
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:16 29.11.2020
В больнице во Львовской области два пациента на ИВЛ скончались из-за отсутствия электрики – полиция

В больнице во Львовской области два пациента на ИВЛ скончались из-за отсутствия электрики – полиция

10:58 29.11.2020
В ВСУ за сутки у 108 человек выявили коронавирус – командование Медсил

В ВСУ за сутки у 108 человек выявили коронавирус – командование Медсил

10:49 29.11.2020
Число случаев COVID-19 превысило в Беларуси 135 тыс.

Число случаев COVID-19 превысило в Беларуси 135 тыс.

08:23 29.11.2020
Число заражений COVID-19 в мире превысило 62 млн, жертв вируса - более 1,45 млн

Число заражений COVID-19 в мире превысило 62 млн, жертв вируса - более 1,45 млн

08:20 29.11.2020
В Украине за сутки зафиксировали 12 978 случаев инфицирования COVID-19

В Украине за сутки зафиксировали 12 978 случаев инфицирования COVID-19

01:27 29.11.2020
В Молдове установлен суточный антирекорд по заражениям COVID-19

В Молдове установлен суточный антирекорд по заражениям COVID-19

18:13 28.11.2020
Магазины открылись во Франции в рамках смягчения мер против COVID-19

Магазины открылись во Франции в рамках смягчения мер против COVID-19

18:12 28.11.2020
Число новых случаев COVID-19 растет в Латвии, в Литве снижается после антирекорда накануне

Число новых случаев COVID-19 растет в Латвии, в Литве снижается после антирекорда накануне

18:06 28.11.2020
Российские наемники 6 раз нарушили режим тишины на Донбассе, зафиксировано применение БПЛА

Российские наемники 6 раз нарушили режим тишины на Донбассе, зафиксировано применение БПЛА

13:06 28.11.2020
Степанов преодолел COVID-19

Степанов преодолел COVID-19

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Оболонском районе Киева возле общественной приемной лидера одной из политпартий произошел взрыв вероятно гранаты

В больнице во Львовской области два пациента на ИВЛ скончались из-за отсутствия электрики – полиция

В Украине за сутки зафиксировали 12 978 случаев инфицирования COVID-19

В Черновцах 29 ноября состоится второй тур выборов мэра

ГАХК "Артем" получит 49 млн грн из госбюджета-2021 на разработку артиллерийских боеприпасов и снабжение авиационных ракет

ПОСЛЕДНЕЕ

В Черновцах члены избиркома расписались в пустых бланках протоколов, решается вопрос об открытии дела - полиция

В Оболонском районе Киева возле общественной приемной лидера одной из политпартий произошел взрыв вероятно гранаты

В Оболонском районе Киева возле общественной приемной лидера одной из политпартий произошел взрыв вероятно гранаты

В больнице во Львовской области два пациента на ИВЛ скончались из-за отсутствия электрики

Великобритания забронировала еще 2 млн доз вакцины от COVID-19 компании Moderna

Великобритания забронировала еще 2 млн доз вакцины от COVID-19 компании Moderna

На Буковине открылись избирательные участки, нарушений не зафиксировано

Российские наемники на Донбассе 9 раз открывали огонь по украинским позициям, украинские военные не пострадали

На Буковине легковой автомобиль сбил пешехода

Китайский зонд "Чанъэ-5" в воскресенье должен совершить посадку на Луну

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА