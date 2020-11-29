В ВСУ за сутки у 108 человек выявили коронавирус – командование Медсил

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) за прошедшие сутки зафиксировано 108 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, сообщает командование Медицинских сил ВСУ.

"По состоянию на 10.00 29 ноября в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванную коронавирусом SARS-CoV-2, болеет - 3077 человек. Всего за время пандемии выздоровели - 7059 человек, летальных исходов – 26", - сказано в сообщении медиков на странице в Facebook.

На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 407 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция ближайших трех суток - 67 человек.

Так, из 108 новых случаев COVID-19 в учреждения здравоохранения госпитализированы 6 человек. На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 102 человека.

Отмечается, что состояние здоровья пациентов удовлетворительное.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро воскресенья зафиксировано 12 978 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших – 4 243 человек, умерли 120 пациентов, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.