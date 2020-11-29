Великобритания забронировала еще 2 млн доз вакцины от COVID-19 компании Moderna

Британия обеспечила себе дополнительные два миллиона доз вакцины-кандидата производства американской компании Moderna Inc, сообщило в воскресенье министерство здравоохранения страны.

"В нашем портфеле широкий спектр вакцин-кандидатов, мы готовы развернуть вакцинирование, если эти вакцины-кандидаты получат одобрение нашего регулятора лекарственных средств", - говорится в заявлении министра здравоохранения Великобритании Мэтта Хэнкока.

Он отметил, что вакцинирование начнется с тех, "кто принесет наибольшую пользу".

Министр сообщил, что в целом ведомство имеет доступ к 357 млн доз вакцин от 7 различных разработчиков.