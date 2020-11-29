На Буковине открылись избирательные участки, нарушений не зафиксировано

Избирательные участки в Черновицкой области открылись без нарушений, сообщил отдел коммуникации полиции Черновицкой области.

"По состоянию на 08:00 112 участков на выборах городского головы Черновцов во втором туре открылись вовремя и без нарушений", - сказано в сообщении.

Отмечается, что почти 250 правоохранителей обеспечивают публичную безопасность и порядок на избирательных участках, которые следят, чтобы выборы прошли прозрачно и согласно действующему законодательству.

Сейчас чрезвычайных событий и правонарушений, связанных с процессом волеизъявлением, не зафиксировано.

Как сообщалось, в Черновцах в воскресенье, 29 ноября, состоится повторное голосование (так называемый второй тур) на выборах городского головы. Избирательные участки будут работать с 8.00 до 20.00.