События

08:23 29.11.2020

Число заражений COVID-19 в мире превысило 62 млн, жертв вируса - более 1,45 млн

2 мин читать
Число заражений COVID-19 в мире превысило 62 млн, жертв вируса - более 1,45 млн

Число выявленных заражений COVID-19 в мире с начала пандемии достигло на 08:00 воскресенья 62 млн 216 тыс. 767 случаев, увеличившись за минувшие сутки на 624 тыс. 672, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

На утро воскресенья во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло до 1 млн 451 тыс. 131 против 1 млн 441 тыс. 936 на утро субботы, выздоровели более 39,8 млн.

В число стран с 5 млн и более заражений COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено суммарно 13 млн 241 тыс. 858 инфицированных COVID-19 (рост за истекшие стуки - 153 тыс. 35) и 266 тыс. 252 летальных исхода (рост - 1 тыс. 408), излечились более 5 млн.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где по данным Минздрава страны число инфицированных выросло за истекшие стуки на 41 тыс. 810 человек. Всего зафиксировано 9 млн 392 тыс. 919 случаев заболевания. Число скончавшихся увеличилось за сутки на 496 до 136 тыс. 696, поправились более 8,8 млн.

Третья позиция в мире по числу инфицированных у Бразилии. Здесь за время пандемии зарегистрировано 6 млн 290 тыс. 272 заболевших, что на 51 тыс. 922 человека больше, чем сутками ранее, умер 172 тыс. 561 больной (рост - 587), вылечились более 5,58 млн человек.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистке по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности от коронавируса на 1 млн населения планеты составил на утро воскресенья 187,1. В США на 1 млн жителей скончался 821 человек, в Индии - 99, в Бразилии - 810.

Теги: #статистика #коронавирус #мир
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:20 29.11.2020
В Украине за сутки зафиксировали 12 978 случаев инфицирования COVID-19

В Украине за сутки зафиксировали 12 978 случаев инфицирования COVID-19

01:27 29.11.2020
В Молдове установлен суточный антирекорд по заражениям COVID-19

В Молдове установлен суточный антирекорд по заражениям COVID-19

18:13 28.11.2020
Магазины открылись во Франции в рамках смягчения мер против COVID-19

Магазины открылись во Франции в рамках смягчения мер против COVID-19

18:12 28.11.2020
Число новых случаев COVID-19 растет в Латвии, в Литве снижается после антирекорда накануне

Число новых случаев COVID-19 растет в Латвии, в Литве снижается после антирекорда накануне

13:06 28.11.2020
Степанов преодолел COVID-19

Степанов преодолел COVID-19

12:53 28.11.2020
В Киеве новый рекорд суточного прироста COVID-19: 1 739 человек - Кличко

В Киеве новый рекорд суточного прироста COVID-19: 1 739 человек - Кличко

12:03 28.11.2020
В ВСУ за сутки у 213 человек выявили коронавирус – командование Медсил

В ВСУ за сутки у 213 человек выявили коронавирус – командование Медсил

08:22 28.11.2020
Антирекорд по суточному приросту COVID-19 фиксируется в Украине третий день подряд

Антирекорд по суточному приросту COVID-19 фиксируется в Украине третий день подряд

07:33 28.11.2020
Число заражений COVID-19 в мире превысило 61,5 млн, жертв вируса - более 1,44 млн - университет Хопкинса

Число заражений COVID-19 в мире превысило 61,5 млн, жертв вируса - более 1,44 млн - университет Хопкинса

06:21 28.11.2020
На Буковине зафиксировали 273 случая инфицирования COVID-19 в сутки – глава ОГА

На Буковине зафиксировали 273 случая инфицирования COVID-19 в сутки – глава ОГА

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине за сутки зафиксировали 12 978 случаев инфицирования COVID-19

В Черновцах 29 ноября состоится второй тур выборов мэра

ГАХК "Артем" получит 49 млн грн из госбюджета-2021 на разработку артиллерийских боеприпасов и снабжение авиационных ракет

Полиция Черновицкой области взяла под охрану ТИК и 112 избирательных участков

Российские наемники 6 раз нарушили режим тишины на Донбассе, зафиксировано применение БПЛА

ПОСЛЕДНЕЕ

На Буковине открылись избирательные участки, нарушений не зафиксировано

Российские наемники на Донбассе 9 раз открывали огонь по украинским позициям, украинские военные не пострадали

На Буковине легковой автомобиль сбил пешехода

Китайский зонд "Чанъэ-5" в воскресенье должен совершить посадку на Луну

Япония запустит ретрансляционный спутник двойного назначения

Столичные правоохранители открыли дело по факту смертельного ДТП на Кловском спуске в Киеве

В Черновцах 29 ноября состоится второй тур выборов мэра

В Беларуси чествовали память жертв Голодомора минутой молчания и зажгли лампадки

Нардеп Качура заявил, что обратился в правоохранительные органы по факту нападения на журналистку телеканала

Правоохранители возбудили дело по факту нападения на журналистку телеканал

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА