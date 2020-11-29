Число заражений COVID-19 в мире превысило 62 млн, жертв вируса - более 1,45 млн

Число выявленных заражений COVID-19 в мире с начала пандемии достигло на 08:00 воскресенья 62 млн 216 тыс. 767 случаев, увеличившись за минувшие сутки на 624 тыс. 672, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

На утро воскресенья во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло до 1 млн 451 тыс. 131 против 1 млн 441 тыс. 936 на утро субботы, выздоровели более 39,8 млн.

В число стран с 5 млн и более заражений COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено суммарно 13 млн 241 тыс. 858 инфицированных COVID-19 (рост за истекшие стуки - 153 тыс. 35) и 266 тыс. 252 летальных исхода (рост - 1 тыс. 408), излечились более 5 млн.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где по данным Минздрава страны число инфицированных выросло за истекшие стуки на 41 тыс. 810 человек. Всего зафиксировано 9 млн 392 тыс. 919 случаев заболевания. Число скончавшихся увеличилось за сутки на 496 до 136 тыс. 696, поправились более 8,8 млн.

Третья позиция в мире по числу инфицированных у Бразилии. Здесь за время пандемии зарегистрировано 6 млн 290 тыс. 272 заболевших, что на 51 тыс. 922 человека больше, чем сутками ранее, умер 172 тыс. 561 больной (рост - 587), вылечились более 5,58 млн человек.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистке по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности от коронавируса на 1 млн населения планеты составил на утро воскресенья 187,1. В США на 1 млн жителей скончался 821 человек, в Индии - 99, в Бразилии - 810.