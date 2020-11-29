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08:20 29.11.2020

В Украине за сутки зафиксировали 12 978 случаев инфицирования COVID-19

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В Украине за сутки зафиксировали 12 978 случаев инфицирования COVID-19

В Украине по состоянию на утро воскресенья зафиксировано 12 978 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших – 4 243 человек, умерли 120 пациентов, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"12 978 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 29 ноября 2020 года. В частности, заболели 599 детей и 408 медработников. Также за минувшие сутки госпитализировано - 1561 человек, летальных случаев – 120, выздоровели - 4243 человека", – написал Степанов на своей странице в соцсети Фейсбук в воскресенье утром.

Днем ранее, 28 ноября в Украине был зафиксирован новый рекорд 16 294 новых случаев инфицирования коронавирусом; 27 ноября был также рекорд в 16 218 новых случаев, 26 ноября также был рекорд - 15 331 заболевших, 25 ноября - 13 882 новых случаев заболевания.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро воскресенья составило 722 679 человек, 12 213 человек - умерли от COVID-19, выздоровели – 339 378 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1740), Одесской (1280), Днепропетровской (1164), Запорожской (854) и Киевской (782) областях. 

Теги: #статистика #коронавирус #украина
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