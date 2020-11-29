На Буковине легковой автомобиль сбил пешехода

На Буковине правоохранители расследуют обстоятельства инцидента с наездом легкового автомобиля Renault Kangoo на пешехода, вследствие чего последний пострадал и был госпитализирован с диагнозом перелом плеча, сообщил отдел коммуникации полиции Черновицкой области.

"28 ноября в с.Васлововцы Заставнивского района произошло ДТП с пострадавшими. 33-летний водитель "Renault Kangoo" не учел дорожную обстановку и допустил наезд на 44-летнего жителя Заставнивского района, который двигался по краю проезжей части дороги в попутном направлении", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавшего доставили в больницу с переломом плеча.

Следователи решают вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч.1 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.