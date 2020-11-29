События

05:36 29.11.2020

Китайский зонд "Чанъэ-5" в воскресенье должен совершить посадку на Луну

2 мин читать

Китайская автоматическая лунная станция "Чанъэ-5" в воскресенье вечером должна совершить посадку на Луну с целью собрать образцы породы с естественного спутника Земли.

Зонд прилунится в районе Океана Бурь в западной части видимой стороны Луны. В последующие задачи "Чанъэ-5" входит сбор около 2 кг геологической породы и доставка их на Землю. Миссия займет 23 дня.

Непосредственно на поверхности Луны аппарат проведет не более одних лунных суток (14 земных дней) пока в районе посадки будет светло, поскольку аппарат не оборудован радиоизотопными нагревателями, чтобы выдержать холодные лунные ночи. Экстремальные ночные температуры могут повредить электронику Чанъэ-5".

"Чанъэ-5" был выведен на орбиту Земли ракетой-носителем "Чанчжэн-5" ("Великий поход-5"), которая стартовала с космодрома Вэньчан на острове Хайнань 23 ноября в 23:30.

Китайская автоматическая станция весом около 8,2 тонн состоит из четырех модулей, в том числе предназначенных для посадки на Луну, бурения поверхности на глубину до двух метров и извлечения грунта, взлетного модуля, стартующего с капсулой с грузом с ее поверхности для автоматической состыковки с орбитальным модулем, который, забрав капсулу, затем отправится к Земле. Посадка спускаемого аппарата с капсулой планируется 15-16 декабря на севере Китая в автономном районе Внутренняя Монголия.

В случае успеха Китай станет третьей страной в мире после России и США, сумевшей доставить лунный реголит на Землю и первой реализовавшей такой проект с 1976 года. В рамках миссий советских станций "Луна" в 1970-1976 годах на Землю было доставлено 326 г лунного грунта, а американские астронавты, летавшие на Луну в 1969-72 годах по программе "Аполлон", привезли 391 г.

Китайскую миссию за лунными образцами планировали еще в 2017 году, но отложили из-за отказа двигателя.

В минувший вторник Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) выразило надежду, что Китай поделится с мировым сообществом данными, собранными во время миссии на Луну.

 

Теги: #миссия #луна #китай #зонд
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

05:22 28.11.2020
Санкции против российских и китайских компаний введены за поддержку ракетной программы Ирана – Помпео

Санкции против российских и китайских компаний введены за поддержку ракетной программы Ирана – Помпео

22:12 25.11.2020
Эксперты ВОЗ вернутся в Ухань для изучения первых случаев заражения коронавирусом

Эксперты ВОЗ вернутся в Ухань для изучения первых случаев заражения коронавирусом

21:37 23.11.2020
Международная группа по изучению возникновения COVID-19 вскоре должна отправиться в КНР – ВОЗ

Международная группа по изучению возникновения COVID-19 вскоре должна отправиться в КНР – ВОЗ

10:18 20.11.2020
Почти 1 млн человек сделали прививку китайской вакциной от COVID-19, побочных эффектов не обнаружено - компания

Почти 1 млн человек сделали прививку китайской вакциной от COVID-19, побочных эффектов не обнаружено - компания

14:51 13.11.2020
В Украину прибыл 3-й контейнерный поезд из Китая по новому маршруту – "Укрзализныця"

В Украину прибыл 3-й контейнерный поезд из Китая по новому маршруту – "Укрзализныця"

18:46 12.11.2020
Китайская Sinohydro подаст иск в международный арбитраж за расторжение "Укравтодором" контракта на реконструкцию объездной дороги Житомира

Китайская Sinohydro подаст иск в международный арбитраж за расторжение "Укравтодором" контракта на реконструкцию объездной дороги Житомира

20:11 10.11.2020
Турция вместе с Россией будет участвовать в контроле за перемирием в Карабахе - Эрдоган

Турция вместе с Россией будет участвовать в контроле за перемирием в Карабахе - Эрдоган

12:01 10.11.2020
Клинические испытания китайской вакцины от COVID-19 приостановлены в Бразилии

Клинические испытания китайской вакцины от COVID-19 приостановлены в Бразилии

20:37 28.10.2020
Восемь человек обвиняются в США в работе на Китай - Минюст

Восемь человек обвиняются в США в работе на Китай - Минюст

03:29 28.10.2020
NASA проводит операцию по консервации на зонде OSIRIS-REx образцов грунта с астероида Бенну

NASA проводит операцию по консервации на зонде OSIRIS-REx образцов грунта с астероида Бенну

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Черновцах 29 ноября состоится второй тур выборов мэра

ГАХК "Артем" получит 49 млн грн из госбюджета-2021 на разработку артиллерийских боеприпасов и снабжение авиационных ракет

Полиция Черновицкой области взяла под охрану ТИК и 112 избирательных участков

Российские наемники 6 раз нарушили режим тишины на Донбассе, зафиксировано применение БПЛА

В ЦИК поступила информация от Черновицкой ТИК об угрозе проведения голосования во время второго тура выборов мэра 29 ноября

ПОСЛЕДНЕЕ

Япония запустит ретрансляционный спутник двойного назначения

Столичные правоохранители открыли дело по факту смертельного ДТП на Кловском спуске в Киеве

В Молдове установлен суточный антирекорд по заражениям COVID-19

В Черновцах 29 ноября состоится второй тур выборов мэра

В Беларуси чествовали память жертв Голодомора минутой молчания и зажгли лампадки

Нардеп Качура заявил, что обратился в правоохранительные органы по факту нападения на журналистку телеканала

Правоохранители возбудили дело по факту нападения на журналистку телеканал

ГАХК "Артем" получит 49 млн грн из госбюджета-2021 на разработку артиллерийских боеприпасов и снабжение авиационных ракет

Британские истребители перехватили дальние противолодочные самолеты ВМФ РФ вблизи Шотландии

Руководство парламента почтили память жертв Голодомора

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА