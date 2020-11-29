Япония запустит ретрансляционный спутник двойного назначения

Ракета среднего класса H-IIА должна вывести в воскресенье на геосинхронную орбиту японский спутник оптической ретрансляции данных JDRS-1 (Japanese Data Relay Satellite-1), сообщила компания-разработчик носителя Mitsubishi Heavy Industries (MHI).

Запуск спутника по заказу Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) планируется осуществить во временное окно с 10:15 до 12:15 с космодрома на острове Танэгасима, расположенного на юго-западе Японии в префектуре Кагосима.

Космический аппарат JDRS-1 предназначен для лазерной ретрансляции данных в гражданских и военных целях. В частности, спутник будет взаимодействовать с разведывательными аппаратами IGS-Optical и IGS-Radar.

В плане гражданских задач спутник должен будет обеспечивать ретрансляцию сигналов между космическими аппаратами агентства JAXA, находящимися на низкой околоземной орбите, и наземными станциями космической связи.