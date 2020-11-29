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03:01 29.11.2020

Столичные правоохранители открыли дело по факту смертельного ДТП на Кловском спуске в Киеве

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Столичные правоохранители открыли уголовное производство и начали досудебное расследование по факту смертельного дорожно-транспортного происшествия на Кловском спуске в Киеве, где накануне в субботу погибла 34-летняя женщина, сообщил отдел коммуникации Национальной полиции Киева.

"Около 10 часов утра в дежурную часть полиции Киева поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на Кловском спуске, в результате которого погибла женщина. На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа по расследованию ДТП столичной полиции и карета скорой помощи", - сказано в сообщении.

Правоохранители установили, что 25-летний водитель легковушки "Шкода", двигаясь Кловским спуском, не справился с управлением и совершил столкновение в попутном направлении с припаркованным автомобилем "Субару". В результатеДТП 34-летняя пассажирка "Шкоды" погибла на месте происшествия.

Сейчас с водителем общаются правоохранители и проводят необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств и причин этого трагического ДТП.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Теги: #киев #украина #дтп_жертвы
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