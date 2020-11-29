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01:27 29.11.2020

В Молдове установлен суточный антирекорд по заражениям COVID-19

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В Молдове установлен суточный антирекорд по заражениям COVID-19

В субботу в Молдове зарегистрирован антирекорд по количеству новых заражений коронавирусом - 1712 случаев за сутки, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения, труда и социальной защиты.

"Таким образом, общее число зафиксированных случаев COVID-19 в Молдове составляет 105 852", - говорится в сообщении.

Накануне было выявлено 1246 случаев, в четверг был отмечен предыдущий антирекорд - 1607 заражений. Процент положительных тестов продолжает оставаться высоким - более 40% от общего количества проведенных первичных тестов.

По данным Минздрава, за последние сутки умерли 19 пациентов, у которого ранее диагностировали коронавирус, число жертв пандемии возросло до 2269 человек.

Накануне правительственная комиссия по чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения с 30 ноября 2020 года по 15 января 2021 года ввела по всей Молдовы "красный код" в связи с распространением COVID-19. На этот период запрещаются все развлекательные мероприятия, прекращается деятельность дискотек, ночных клубов, караоке и т.д. Ресторанам, барам, кафе разрешено работать только с 07.00 до 22.00, в ночное время разрешена только доставка блюд на вынос. Также запрещена работа театров, кинотеатров, концертных залов, домов культуры.

Комиссия решила, что митинги и другие собрания с участием более 50 человек будут запрещены. В Кишиневе сотрудники госучреждений и других предприятий будут выходить на работу по скользящему графику, чтобы избежать скопления людей в общественном транспорте. Транспорт будет работать по особому графику, водители такси, автобусов и троллейбусов обязаны носить защитные маски на время работы. Ношение маски является обязательным как в помещениях, так и на улице.

Теги: #данные #молдова #коронавирус
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