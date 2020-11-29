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00:17 29.11.2020

В Черновцах 29 ноября состоится второй тур выборов мэра

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В Черновцах 29 ноября состоится второй тур выборов мэра

В Черновцах в воскресенье, 29 ноября, состоится повторное голосование (так называемый второй тур) на выборах городского головы.

Избирательные участки будут работать с 8.00 до 20.00.

Во втором туре в Черновцах за пост городского головы будут бороться директор ООО "РОМА", выдвиженец партии "Единая альтернатива" Роман Кличук, которого 25 октября  поддержали 27,29% избирателей, и лидер партии "Команда Михайлишина" Виталий Михайлишин, получивший  21,33% голосо+в

Кроме того, 29 ноября, согласно данным ЦИК, также пройдут выборы в Першотравневский сельский совет Никопольского району Днепропетровской области.

Результаты голосования должны быть установлены не позднее чем на пятый день со дня повторного голосования, то есть до 4 декабря включительно.

В ЦИК напомнили избирателям о правилах безопасности ввиду сложной эпидемиологической ситуации. Так, на участок необходимо взять маску и пишущую ручку, соблюдать дистанцию. При наличии симптомов простуды проголосовать можно в отдельной кабинке.

Повторное голосование на выборах городского головы назначается в громадах с количеством избирателей 75 тысяч и больше, если ни один кандидат не набрал 50%+1 голос.

Согласно ч. 1 ст. 281 Избирательного кодекса Украины, повторное голосование назначается на воскресенье, в пределах трехнедельного срока после дня принятия решения о назначении такого голосования.

Местные выборы в Украине состоялись 25 октября.

В семи городах повторное голосование прошло 15 ноября, в  11 городах - 22 ноября, в Кривом Роге - назначено на 6 декабря.

Теги: #черновцы #украина #выборы
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