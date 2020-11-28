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23:59 28.11.2020

В Беларуси чествовали память жертв Голодомора минутой молчания и зажгли лампадки

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В Беларуси чествовали память жертв Голодомора минутой молчания и зажгли лампадки

Сотрудники посольства Украины в Беларуси чествовали память жертв Голодомора минутой молчания и зажгли лампадки, сообщила пресс-служба украинского дипведомства в Беларуси.

"28 ноября в "День памяти жертв голодоморов" в Беларуси состоялись мероприятия к 87-й годовщине Голодомора в Украине 1932-1933 гг. В 16.00 по киевскому времени сотрудники посольства Украины в Республике Беларусь почтили память жертв Голодомора минутой молчания и зажгли лампадки в рамках акции "Зажги свечу". В течение дня перед зданием посольства был приспущен государственный флаг Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в этот день дипломаты вместе с членами украинской общины Беларуси также посетили поминальную службу в православном храме Покрова Пресвятой Богородицы в агрогородке Довськ Гомельской области, у которого расположен единственный в Беларуси памятный знак, посвященный трагедии Голодомора.

Также сообщается, что 27-28 ноября в нескольких католических и греко-католических церквях Беларуси состоялись службы по невинным жертвам Голодомора украинского народа. Свечи в окнах своих домов выставили и члены украинской общины Беларуси.

"Память о Голодоморе для украинского общества это не только вопрос сострадания, жалости и печали по жертвам тоталитарного советского режима, но и дело восстановления справедливости и критерий человечности", - резюмировали в пресс-службе украинского посольства.

Теги: #память #украина #беларусь #голодомор
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