Нардеп Качура заявил, что обратился в правоохранительные органы по факту нападения на журналистку телеканала

Народный депутат Александр Качура (фракция "Слуга народа") сообщил, что подал в правоохранительные органы депутатское обращение с требованием возбудить уголовное производство по факту нападения на журналистку телеканала Newsone во время мероприятий по случаю памяти жертв Голодомора в Киеве.

"Направил депутатское обращение с требованием немедленно возбудить уголовное дело по факту нападения на журналиста телеканала NEWSONE", - сообщил Качура в своем телеграм-канале "Правда Качуры".

Также нардеп отметил, что ждет публичной реакции генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой, министра внутренних дел Украины Арсена Авакова и главы Национальной полиции Игоря Клименко.

Источник: https://t.me/kachuratut/1228