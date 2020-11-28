События

23:13 28.11.2020

Нардеп Качура заявил, что обратился в правоохранительные органы по факту нападения на журналистку телеканала

1 мин читать
Нардеп Качура заявил, что обратился в правоохранительные органы по факту нападения на журналистку телеканала

Народный депутат Александр Качура (фракция "Слуга народа") сообщил, что подал в правоохранительные органы депутатское обращение с требованием возбудить уголовное производство по факту нападения на журналистку телеканала Newsone во время мероприятий по случаю памяти жертв Голодомора в Киеве.

"Направил депутатское обращение с требованием немедленно возбудить уголовное дело по факту нападения на журналиста телеканала NEWSONE", - сообщил Качура в своем телеграм-канале "Правда Качуры".

Также нардеп отметил, что ждет публичной реакции генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой, министра внутренних дел Украины Арсена Авакова и главы Национальной полиции Игоря Клименко.

Источник: https://t.me/kachuratut/1228

Теги: #заявление #украина #качура #правоохранители
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

00:26 29.11.2020
Посол ЕС в Украине назвал Голодомор "преступлением против человечества"

Посол ЕС в Украине назвал Голодомор "преступлением против человечества"

00:17 29.11.2020
В Черновцах 29 ноября состоится второй тур выборов мэра

В Черновцах 29 ноября состоится второй тур выборов мэра

23:59 28.11.2020
В Беларуси чествовали память жертв Голодомора минутой молчания и зажгли лампадки

В Беларуси чествовали память жертв Голодомора минутой молчания и зажгли лампадки

23:10 28.11.2020
Правоохранители возбудили дело по факту нападения на журналистку телеканал

Правоохранители возбудили дело по факту нападения на журналистку телеканал

21:46 28.11.2020
ГАХК "Артем" получит 49 млн грн из госбюджета-2021 на разработку артиллерийских боеприпасов и снабжение авиационных ракет

ГАХК "Артем" получит 49 млн грн из госбюджета-2021 на разработку артиллерийских боеприпасов и снабжение авиационных ракет

20:57 28.11.2020
У президента Польши почтили память жертв Голодомора в Украине

У президента Польши почтили память жертв Голодомора в Украине

20:28 28.11.2020
Порошенко: Правда о Голодоморе нужна для европейского будущего Украины

Порошенко: Правда о Голодоморе нужна для европейского будущего Украины

19:52 28.11.2020
Руководство парламента почтили память жертв Голодомора

Руководство парламента почтили память жертв Голодомора

08:22 28.11.2020
Антирекорд по суточному приросту COVID-19 фиксируется в Украине третий день подряд

Антирекорд по суточному приросту COVID-19 фиксируется в Украине третий день подряд

07:58 28.11.2020
Падение ВВП по итогам года  не должно превышать 5% - Ковалив

Падение ВВП по итогам года  не должно превышать 5% - Ковалив

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Черновцах 29 ноября состоится второй тур выборов мэра

ГАХК "Артем" получит 49 млн грн из госбюджета-2021 на разработку артиллерийских боеприпасов и снабжение авиационных ракет

Полиция Черновицкой области взяла под охрану ТИК и 112 избирательных участков

Российские наемники 6 раз нарушили режим тишины на Донбассе, зафиксировано применение БПЛА

В ЦИК поступила информация от Черновицкой ТИК об угрозе проведения голосования во время второго тура выборов мэра 29 ноября

ПОСЛЕДНЕЕ

Британские истребители перехватили дальние противолодочные самолеты ВМФ РФ вблизи Шотландии

Стройка "Северного потока 2" возобновится в декабре - пока речь идет о 2,6 км в экономических водах Германии

В Днепропетровской области за нарушение "карантина выходного дня" полиция составила 600 админпротоколов

Магазины открылись во Франции в рамках смягчения мер против COVID-19

Число новых случаев COVID-19 растет в Латвии, в Литве снижается после антирекорда накануне

Полиция Черновицкой области взяла под охрану ТИК и 112 избирательных участков

Российские наемники 6 раз нарушили режим тишины на Донбассе, зафиксировано применение БПЛА

Суд во Франции посадил в тюрьму на полтора года мужчину за угрозу убить преподавателя

CБУ в Тернопольской области пресекла попытку поставки контрафактных запчастей к вертолетной технике украинских авиакомпаний

В ЦИК поступила информация от Черновицкой ТИК об угрозе проведения голосования во время второго тура выборов мэра 29 ноября

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА