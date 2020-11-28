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21:31 28.11.2020

Британские истребители перехватили дальние противолодочные самолеты ВМФ РФ вблизи Шотландии

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Британские истребители Typhoon в воскресенье вылетали на "перехват" российский дальних патрульных противолодочных самолетов Ту-142, сообщило Командование Королевских ВВС.

Истребители Typhoon сил быстрого реагирования "были направлены на "перехват" российских военных самолетов, выполнявших полет над Северным морем вблизи Великобритании", говорится в сообщении.

Длительность их миссии обеспечивал самолет-заправщик Voyager, вылетевший с авиабазы Брайз-Нортон.

Королевские ВВС опубликовали фотографию одного из перехваченных самолетов ВМФ РФ с бортовым номером RF-34057.

По данным британских военных, всего было зафиксировано два российских самолета Tу-142, которые находились в международном воздушном пространстве вблизи Соединенного Королевства.

"Чтобы противостоять этой провокационной деятельности и снизить риски, связанные с полетами российских военных самолетов в этом оживленном районе международного воздушного пространства, "Тайфуны" ВВС Великобритании внимательно следили за действиями российских военных самолетов", - отмечается в сообщении.

Указывается, другие страны-члены НАТО также поднимали в воздух истребители сил быстрого реагирования для взаимодействия в слежении за российскими военными самолетами.

Теги: #россия #истребители #перехват #британия
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