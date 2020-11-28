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19:04 28.11.2020

Стройка "Северного потока 2" возобновится в декабре - пока речь идет о 2,6 км в экономических водах Германии

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Стройка "Северного потока 2" возобновится в декабре - пока речь идет о 2,6 км в экономических водах Германии

 Nord Stream 2 AG планирует возобновить в ближайшие недели строительство остановленной год назад стройки морской магистрали. Пока сообщается о планах достроить небольшой участок в германских водах.

"Мы планируем возобновить работы по трубоукладке с использованием судна с якорным позиционированием в исключительной экономической зоне Германии (ИЭЗ) в этом году", - сообщили журналистам в проектной компании газопровода.

По данным сайта радиостанции NDR, работы возобновятся в субботу 5 декабря.

"Мы назовем конкретное судно, которое будет использовано, позже. На данном этапе план предусматривает укладку отрезка в 2,6 км на каждой из ниток газопровода", - сообщили в Nord Stream 2 AG.

Строительство газопровода "Северный поток 2" было остановлено почти год назад после принятия включения в военный бюджет США санкций в отношении судов, ведущих морскую укладку труб. После введения санкций швейцарский подрядчик Allseas свернул работы на проекте. Как заявили в "Газпроме" (MOEX: GAZP), "проект "Северный поток 2", который построен уже почти на 94%, будет завершен российской стороной".

"Последующие шаги будут определены позже", - сказали "Интерфаксу" в проектной компании на вопрос о перспективах достройки остальной части магистрали.

Ранее заместитель председателя правления ПАО "Газпром", генеральный директор ООО "Газпром экспорт" Елена Бурмистрова сообщала: "Сроки окончания строительства газопровода зависят от множества факторов, включая технические характеристики судов (в том числе вспомогательных) и оборудования, а также погодных условий в период проведения работ на морском участке. Прилагается максимум усилий для скорейшего завершения этого коммерческого проекта, несмотря на высокую политизированность полемики вокруг него".

"Для строительства газопровода получены все необходимые разрешения. А совсем недавно Датское энергетическое агентство выдало и разрешение на эксплуатацию участка газопровода, проходящего на шельфе страны", - добавила Бурмистрова.

Теги: #балтика #планы #газопровод #стройка
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