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18:13 28.11.2020

В Днепропетровской области за нарушение "карантина выходного дня" полиция составила 600 админпротоколов

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В Днепропетровской области за нарушение "карантина выходного дня" полиция составила 600 админпротоколов

В Днепропетровской области за нарушение "карантина выходного дня" правоохранители составила около 600 административных протоколов на субъектов хозяйствования.

"С начала введения карантинных ограничений, согласно которым в выходные дни ограничена работа некоторых заведений, в Днепропетровской области полицейские составили около 600 административных протоколов на субъектов хозяйствования", - сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

Так, в соответствии со ст.44-3 (нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях для должностных лиц учреждений предусмотрено наказание в виде штрафа от 34 до 170 тыс. грн.

Отмечается, что также во время рейдовых мероприятий полицейские проверяют соблюдение карантина посетителями заведений.

 

Теги: #карантин #днепропетровская_область
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